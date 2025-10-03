Polski żołnierz zginął w USA. Przejmujące słowa po śmierci Rafała. "Nagle zniknąłeś i uporczywie cię nie ma"

W piątek (3.10) w Suwałkach odbędzie się pogrzeb Rafała Kotnarowskiego, żołnierza, który zginął podczas ćwiczeń wojskowych w USA. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 10 w kościele Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Żołnierz zostanie pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Reja. "Z dumą nosiłeś mundur, z miłością byłeś synem... a potem nagle zniknąłeś i uporczywie cię nie ma..." - czytamy na nekrologu. Rodzina prosi o modlitwę, "kwiaty są dowolnością".
19 września podczas nocnych ćwiczeń spadochronowych w USA zginęło dwóch polskich żołnierzy: 35-letni operator GROM Rafał Kotnarowski z Suwałk oraz Karol z Orzysza. Przyczyny tego tragicznego zdarzenia wyjaśni specjalna komisja. - Niezwykle smutna wiadomość dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. W czasie nocnych ćwiczeń spadochronowych w USA śmierć poniosło dwóch naszych świetnych żołnierzy Wojsk Specjalnych. Rodziny poległych zostały objęte pełnym wsparciem. Składam im najgłębsze wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece i doda sił w tych najtrudniejszych dniach - napisał 19 września Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Obrony Narodowej.