Polski żołnierz zginął w USA. Przejmujące słowa po śmierci Rafała. "Nagle zniknąłeś i uporczywie cię nie ma"

W piątek w Suwałkach odbędzie się pogrzeb Rafała Kotnarowskiego, żołnierza jednostki GROM, który zginął podczas nocnych ćwiczeń spadochronowych w USA. Msza święta żałobna rozpocznie się o godz. 10 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a następnie wojskowy zostanie pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Reja.

i Autor: archiwum, wieslawkukula/ X (Twitter)