Polskie uzdrowisko w prestiżowym rankingu! To turystyczny hit na 2025 rok

Gdzie na wakacje w 2025 roku? Oto hity podróżnicze

Choć aktualnie w Polsce trwa sezon ferii zimowych, to spora część społeczeństwa zaczyna planować już wakacje. Wyjazdy tego typu warto bowiem rezerwować z wyprzedzeniem, by uniknąć kolosalnie wysokich cen. Jeśli także zaczynasz rozmyślać, gdzie w tym roku wybyć w podróż, być może zasugeruj się najnowszym zestawieniem magazynu "National Geographic", który stworzył listę turystycznych hitów na rok 2025 - "Best Of The World 2025". Poniżej przedstawiamy 5 lokalizacji które znalazły się w samym szczycie rankingu:

Haida Gwaii, Kolumbia Brytyjska, Kanada Trasa rowerowa „Amazonia Europy” Ocala National Forest, Floryda, USA Los Angeles, Kalifornia, USA Barbados.

Co ciekawe, wyróżniono także polskie uzdrowisko, które jest uwielbiane przez kuracjuszy.

Polskie uzdrowisko na liście podróżniczych hitów świata 2025

W prestiżowym rankingu - ku zdziwieniu wielu - znalazło się także polskie miasto uzdrowiskowe zlokalizowane na Podlasiu. Mowa o miejscowości Supraśl (woj. podlaskie), którą bardzo dobrze kojarzą w szczególności kuracjusze. Okazuje się bowiem, że to lokalizacja, gdzie można liczyć na odpoczynek i regenerację zdrowia. Na miejscu znajduje się sporo ośrodków leczniczych, więc pacjenci mają w czym wybierać. Uzdrowisko specjalizuje się głównie w leczeniu chorób reumatologicznych, chorób neurologicznych, schorzeń narządu ruchu oraz chorób dolnych dróg oddechowych.

Co zobaczyć w Supraślu? To wyjątkowa lokalizacja na Podlasiu

Supraśl to malownicze miasto, w którym nie brakuje ciekawych atrakcji. Będąc na miejscu, warto udać się m.in. do poniższych lokalizacji:

Muzeum Ikon w Supraślu

Prawosławny Monaster Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Teatr Wierszalin

Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa

Pałac Buchholtzów

Dom Ogrodnika.

