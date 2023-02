Porywy wiatru do 100 km/h! Pogodowy armagedon na Podlasiu. IMGW wydało ostrzeżenie

W piątek w nocy oraz przez całą sobotę będzie bardzo mocno wiało. IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne dla całego kraju, drugi stopień obowiązuje w północnej części Polski, także w Podlaskiem. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy oraz w sobotę rano - czytamy w ostrzeżeniu IMGW. Alert obowiązuje od piątku (17 lutego, godz. 23) do soboty (18 lutego, godz. 18) i może być przedłużony.

Jak zachować się podczas burzy?

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr,

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami,

zamknąć okna i drzwi,

nie zatrzymywać się pod drzewami,

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz,

przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne,

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu

