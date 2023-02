We wtorek (14 lutego 2023 roku) doszło do pożaru domu we wsi Ruda Rzeczka w gminie Czarna Białostocka. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali przed godz. 4. - Zastano rozwinięty pożar dachu oraz poddasza jednorodzinnego budynku drewnianego krytego blachą. Płomienie były widoczne na całej powierzchni dachu. Na miejscu obecni byli właściciele budynku, którzy opuścili go przed przybyciem pierwszych zastępów - relacjonuje st. asp. Dawid Łukijan, KM PSP w Białymstoku. Nie zgłaszali oni żadnych dolegliwości mogących powstać w wyniku pożaru - dodaje strażak. W działaniach trwających ponad 7 godzin udział wzięło 10 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej – łącznie 41 ratowników. W akcji brali udział także druhowie z OSP Czarna Białostocka.

Pożar we wsi Ruda Rzeczka. Zbiórka na pomoc pogorzelcom

W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy dla ofiar pożaru. - Zbieramy na pomoc moim rodzicom, których dorobek życia strawił pożar. W nocy w dniu św Walentego od kotłowni z niewiadomych przyczyn zajął się dom. Ogień był bezlitosny strawił najpierw kotłownie, potem zajął się domem, poddaszem i wszystkim co spotkał na drodze. Spłonęły wszystkie ubrania, ściany więźba dachowa. Czego nie strawił ogień strażacy zalali wodą czyniąc bezużytecznym - czytamy w opisie zbiórki.

Organizator zbiórki zwraca uwagę, ze prawdopodobnie została naruszona konstrukcja domu, co może uniemożliwić jego odbudowę. - Na remont moi rodzice przeznaczyli wszystkie oszczędności i ostatnie dziesięć lat życia. Proszę o pomoc w ich imieniu gdyż oni nie poproszą ponieważ wszystko co mają zawdzięczają swojej pracy - apeluje o pomoc Tomasz.

