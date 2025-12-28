Potężne uderzenie zimy. Cała Polska znajdzie się pod śniegiem

Obecnie obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alert obowiązuje m.in. w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Ostrzeżeniem objęto także część województw małopolskiego i mazowieckiego, a także zachodniopomorskie oraz pomorskie. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, a na wschodzie kraju okresami dość silny. Nad morzem oraz w rejonach podgórskich porywy mogą osiągać nawet 70–75 km/h, co w połączeniu z opadami śniegu może powodować zawieje i ograniczenie widoczności.

Niedziela pod znakiem opadów i chłodu

W niedzielę 28 grudnia prognozowane jest duże zachmurzenie, choć miejscami możliwe będą większe przejaśnienia. Na zachodzie i północnym zachodzie kraju mogą pojawić się nawet rozpogodzenia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady śniegu, natomiast na północy i wschodzie również deszcz ze śniegiem. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia prognozowane są głównie na zachodzie kraju. Temperatury spadną do około –7 stopni w obszarach podgórskich, około –4 stopni w centrum oraz do 3 stopni nad samym morzem.

Czytaj też: 18-letni Adam zginął pod dyskoteką. "Prosimy o modlitwę"

Gwałtowne załamanie pogody od poniedziałku

Jak informuje serwis TwojaPogoda.pl, w poniedziałek 29 grudnia późnym popołudniem nad Polskę zacznie nasuwać się aktywny front atmosferyczny. Przyniesie on na coraz większym obszarze kraju intensywne opady śniegu, zawieje oraz lokalne burze śnieżne. Sylwestrowa noc zapowiada się ze śniegiem i mocnym wiatrem.

Zobacz też: Najwyżej położona miejscowość w Polsce. Niewiele osób tam było

Kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność

Prognozowane warunki pogodowe mogą prowadzić do oblodzeń, znacznego pogorszenia widoczności oraz utrudnień na drogach. Służby apelują o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków oraz śledzenie bieżących komunikatów meteorologicznych.