18-letni Adam zginął pod dyskoteką. "Prosimy o modlitwę". Zatrzymanemu 21-latkowi grozi dożywocie za kratami

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-28 9:25

Nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności grozi 21-letniemu mężczyźnie zatrzymanemu przez policjantów z KPP w Wysokiem Mazowieckiem. Mężczyzna jest podejrzany o udział w bójce oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć 18-letniego Adama. Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 grudnia 2025 roku pod dyskoteką w miejscowości Wnory Wiechy.

  • Do śmiertelnej bójki doszło w nocy z 25 na 26 grudnia 2025 roku pod dyskoteką w miejscowości Wnory Wiechy.
  • Zginął 18-letni Adam, mieszkaniec gminy Goworowo w powiecie ostrołęckim.
  • Policja zatrzymała dwóch 21-letnich mężczyzn podejrzanych o udział w zdarzeniu.
  • Jeden z zatrzymanych trafił do trzymiesięcznego aresztu; grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.
  • Śledztwo trwa, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie z obrażeniami głowy wpłynęło do dyżurnego wysokomazowieckiej komendy tuż przed godziną 2 w nocy 26 grudnia. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz służby ratunkowe. Pomimo podjętych działań ratunkowych życia 18-letniego Adama nie udało się uratować. Mieszkaniec gminy Goworowo w powiecie ostrołęckim zmarł na miejscu. Funkcjonariusze rozpoczęli intensywne czynności mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia oraz osób mogących mieć z nim związek. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali dwóch 21-letnich mężczyzn. Obaj zostali doprowadzeni do prokuratury.

Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut udziału w bójce, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Drugi z 21-latków odpowie za udział w bójce w zbiegu ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć człowieka. Za ten czyn kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.

Prosimy o modlitwę dla naszego zmarłego brata Adama, który zginął tragicznie w nocy 26 grudnia, przez bezlitosnych bandytów. Osoby, które były tamtej nocy świadkami zdarzenia lub mają jakiekolwiek informacje proszę aby się do mnie zgłaszały lub bezpośrednio na Komendę w Wysokiem Mazowieckim - napisała w internecie siostra zmarłego 18-latka.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że w bójce brali udział młodzi mężczyźni z powiatu wysokomazowieckiego oraz z powiatu ostrołęckiego w województwie mazowieckim. Pokrzywdzony został uderzony ręką, a następnie upadł na betonowe podłoże. W wyniku tego doznał poważnych obrażeń głowy. Doszło do powstania ran, obustronnych krwiaków podtwardówkowych oraz obrzęku mózgu, co doprowadziło do zgonu 18-latka. Postępowanie w sprawie jest w toku. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

