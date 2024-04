Rozpoznajesz go?

Do tego groźnego wypadku doszło w czwartek (4 kwietnia) około godz. 13.20 - Na Mickiewicza przy Pałacu Branickich doszło do potrącenia pieszej na przejściu przez 93-letniego kierowcę hondy - informuje młodszy aspirant Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Piesza w wieku 68 lat trafiła do szpitala.

- Kierowca trzeźwy - zaraz po wypadku przekazała nam oficer prasowa. Na miejscu zdarzenia nie ma już utrudnień w ruchu. Internauci zwracają uwagę na wiek kierowcy hondy. - W takim wieku to nieodpowiedzialne siadać za kierownicą - napisała pewna kobieta.

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że Unia Europejska wprowadzi nowe przepisy dotyczące praw jazdy. Jednym z nich ma być wprowadzenie obowiązkowych badań dla starszych kierowców. Nowe przepisy obejmą tych kierowców, którzy mimo wieloletniego doświadczenia za kierownicą, wraz z wiekiem tracą sprawność. Kierowcy w wieku powyżej 70 lat mają też mieć obowiązkowe kursy odświeżające. Nie wiadomo, kiedy projekt wejdzie w życie.

BMW potrąciło kobietę z dzieckiem. Przerażające nagranie z Puław

