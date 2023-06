Pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Strażacy zakończyli działania. Spłonęło 13 ha łąk

Pożar wybuchł w poniedziałek (12 czerwca) w okolicach miejscowości Zabiele na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Żywioł udało się opanować po kilku godzinach. W nocy z poniedziałku na wtorek miejsce pogorzeliska było dozorowane, a we wtorek rano strażacy dogaszali jeszcze pogorzelisko w miejscach, gdzie kamera termowizyjna wskazała podwyższoną temperaturę.

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym

W działaniach wzięło udział 44 zastępy strażaków zawodowych i ochotników, łącznie ok. 150 osób, zaangażowane były też dwa dromadery Lasów Państwowych, który wykonały osiem zrzutów wody, oraz policyjny Blawk Hawk, który wykonał 22 zarzutów wody.

W swoim raporcie strażacy podkreślili, że pożar stanowił realne zagrożenie dla biebrzańskim torfowisk, a teren działań był trudno dostępny, niesprzyjające warunki terenowe uniemożliwiały bezpośrednie dotarcie samochodów gaśniczych do frontu pożaru, a akcję utrudniały też silne podmuchy wiatru, które powodowały nagłe zmiany kierunku rozwoju pożaru. - Pożar został opanowany w godzinach wieczornych (w poniedziałek), a powierzchnia pożaru to ok. 13 ha łąki - podali strażacy w komunikacie.

Pożar został szybko opanowany. Wykorzystano doświadczenie z poprzednich lat

Dyrektor BPN Artur Wiatr mówił w poniedziałek PAP, że w akcji wykorzystano doświadczenia z 2020 roku, gdy w parku doszło do ogromnego pożaru traw, a akcja trwała wiele dni. Jak powiedział, strażacy i inne służby użyły od razu wszelkiego możliwego sprzętu, by szybko i skutecznie zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na większą powierzchnię.

Biebrzański Park Narodowym jest najrozleglejszym w Polsce. W kwietniu 2020 roku doszło tam do największego pożaru w historii tego parku; gaszenie bagiennych łąk i lasu w tzw. basenie środkowym BPN trwało osiem dni. Paliło się ok. 5,5 tys. ha parku i otuliny. W akcji gaśniczej wzięło wówczas udział ok. 1,5 tys. strażaków zawodowych i ochotników, pomagali żołnierze WOT, służby parku, leśne, okoliczni mieszkańcy. Do gaszenia używano samolotów i śmigłowców Lasów Państwowych, policji i Straży Granicznej. A tak wyglądało gaszenie pożaru w 2020 roku: