Ogień zabrał staruszkom dom w Wigilię. Pan Kazimierz całe życie pomagał innym. Trwa zbiórka

Jacek Chlewicki
2026-01-13 13:56

Pan Kazimierz ma 91 lat i przez całe życie był znany w Pobondziach jako osoba, na którą zawsze można liczyć. W wigilijną noc 24 grudnia jego dom doszczętnie spłonął. Senior i jego 88-letnia żona Marianna stracili cały dorobek życia i zostali tylko w ubraniach, które mieli na sobie. Trwa zbiórka na zapewnienie im bezpiecznego miejsca do życia. Z pomocą ruszyli sąsiedzi małżeństwa.

Pożar wybuchł w Wigilię Bożego Narodzenia około godziny 23. Małżeństwo przebywało wówczas w Suwałkach u rodziny. Ogień objął strych, przedpokój oraz sypialnię małżeństwa. Choć jeden z pokoi nie został spalony, budynek po akcji gaśniczej jest w złym stanie technicznym i grozi zawaleniem. Dom nadaje się wyłącznie do rozbiórki. - Dziadkowie są w szoku. Aktualnie mieszkają u rodziny i chcą wracać mieszkać w tym co zostało z domu, niestety nie jest to już możliwe. Trudno sobie wyobrazić, co czuje 90-letni człowiek, który w środku mroźnej zimy, traci dach nad głową. Zostali tylko z tym, co mieli na sobie - czytamy w opisie zbiórki, którą założył pan Krzysztof, wnuk poszkodowanego w pożarze małżeństwa. Obecnie pan Kazimierz i pani Marianna mieszkają u córki.

Pan Kazimierz przez lata pomagał innym, dziś sam potrzebuje wsparcia. Sąsiedzi powiedzieli głośno: "Teraz nasza kolej, by mu pomóc" i uruchomili internetową zbiórkę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na utylizację zgliszczy i rozbiórkę spalonego domu, zakup i montaż całorocznego kontenera mieszkalnego oraz wyposażenie go w najpotrzebniejsze rzeczy (łóżka, sprzęt, meble). Do tej pory udało się zebrać ponad 140 tys. złotych. - Każda złotówka to dla nas ogromna pomoc. Pomóżmy moim dziadkom odzyskać spokój i wiarę w to, że po tej tragicznej nocy jeszcze zaświeci dla nich słońce. Dziękujemy z całego serca za każde wsparcie. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że dziadków nie było w tym czasie w domu - napisał pan Krzysztof. 

Cel zbiórki to 150 tys. złotych, które pomoże na postawienie całorocznego domku kontenerowego. Jak powiedział nam sąsiad rodziny, Piotr Rutkowski, to może być jednak za mało. Liczy się każda złotówka. Zbiórkę można wesprzeć poniżej:

To człowiek o złotym sercu. Pan Kazimierz był pierwszy tam, gdzie działa się krzywda. Mimo swojego wieku, zawsze pędził z pomocą, nigdy nie odmawiał wsparcia sąsiadom. Widok słupa ognia nad jego domem w wigilijną noc to obraz, którego nie zapomnę do końca życia. Nie możemy pozwolić, by taki człowiek na koniec swojej drogi został z niczym – mówi Piotr Rutkowski, sąsiad, który angażuje się w pomoc.

POŻAR