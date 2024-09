Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Zbliżał się do domów

Policjant z Posterunku Policji w Michałowie znalazł się w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Patrolując okolice zalewu Siemianówka zauważył dym i płomienie nad lasem w okolicach wsi Budy. Policjant natychmiast ruszył w tamtym kierunku. Od razu skontaktować się z dyżurnym, który z kolei przekazał informacje strażakom i pracownikom pogotowia energetycznego. - Policjant zaczął sprawdzać pobliskie domy i posesje. Znajdowało się tam 6 osób, które próbowały ratować swój dobytek. Silny wiatr rozprzestrzeniał płomienie, w związku z czym policjant ewakuował mieszkańców. Sam natomiast gasił ogień wszelkimi dostępnymi środkami - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Chwilę później policjant dowiedział się, że w domach, do których zbliża się ogień znajdują się butle z gazem.

Nie było czasu do stracenia. Jeszcze przed przyjazdem zastępów straży pożarnej funkcjonariusz wyniósł z budynków dwie butle. Oprócz strażaków z pożarem walczyło też 40 policjantów, który udało się opanować dopiero po kilku godzinach.

Zagrożenie pożarowe w lasach

We wtorek (10.09) zagrożenie pożarowe występuje w lasach we wschodniej części województwa podlaskiego. Strażacy przypominają, aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad: