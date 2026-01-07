Prawosławne Boże Narodzenie. "Christos rażdajetsia. Sławitie Jeho!". Życzenia dla rodziny i znajomych + kartki świąteczne

Jacek Chlewicki
2026-01-07 8:56

Życzenia bożonarodzeniowe dla prawosławnych . Prawosławni obchodzą święta Bożego Narodzenia kilkanaście dni po katolikach. W tym artykule znajdziesz piękne prawosławne życzenia na święta Bożego Narodzenia. Mona je wysłać SMS-em, Messengerem, WhatsAppem, napisać na kartce świątecznej lub po prostu wyrecytować.

Prawosławne święta Bożego Narodzenia

Christos rażdajetsia. Sławitie Jeho!

Z okazji Bożego Narodzenia życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Aby w Twoim domu zawsze panowała miłość i spokój.

Prezentów pod choinką, pieniędzy w portfelu i dużo, dużo zdrowia!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Ci, abyś nigdy nie tracił wiary, nadziei i miłości. Niech nowo narodzony Jezus prowadzi Cię przez życie. Wszystkiego najlepszego życzy...

Cicha noc, święta noc, jakiż w tobie dzisiaj cud, w Betlejem dziecina Święta wznosi w górę swe rączęta błogosławi lud. Radosnych Świąt życzy...

Płatki śniegu na ziemię spadają, Boże Narodzenie nam przypominają. Niech narodziny Bożej Dzieciny będą radością dla całej rodziny.

Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia dla całej Waszej rodziny życzy...

Z okazji Bożego Narodzenia życzę Ci wszystkiego najlepszego. Dużo miłości, radości i zdrowia!

Niech nowonarodzony Jezus Chrystus błogosławi całej Twojej rodzinie.

Niech nowonarodzony Jezus błogosławi całej Twojej rodzinie. Żyjcie w zdrowiu, miłości i szczęściu.

Wesołych Świąt! Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia!

Niech nowo narodzony Jezus błogosławi całej Waszej rodzinie. Żyjcie w zgodzie i miłości. Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia życzy...

Wszystkiego najlepszego! Zdrowia, szczęścia, pomyślności na Nowy Rok. Niech w Twoim sercu nigdy nie zabraknie Boga.

Z okazji świat Bożego Narodzenia życzę całej Twojej rodzinie dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia!

Na nadchodzące, radosne Święta i zbliżający się Nowy Rok, niechaj Chrystusa siła niepojęta, rozjaśni każdy życia mrok.

Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia. Zdrówka, szczęścia, pomyślności!

Kartki świąteczne na Boże Narodzenie prawosławnych. 75 wzorów do ściągnięcia za darmo!

