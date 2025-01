Primark w Białymstoku. Gigant odzieżowy pojawi się w popularnej galerii handlowej

Pijany żołnierz strzelał do cywilnego auta. 25-latek wydalony ze służby. "W wojsku nie ma miejsca dla pijaków". Zarządzono całkowitą prohibicję

Primark zadebiutował w Polsce w 2020 roku otwierając swój pierwszy sklep w Warszawie. Obecnie ten irlandzki gigant odzieżowy ma w Polsce 7 sklepów. Oprócz stolicy jest to Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź i Bydgoszcz. Kolejne sklepy zostaną uruchomione w Lublinie, w Warszawie oraz w Białymstoku - w galerii Atrium Biała (ul. Czesława Miłosza 2). Kiedy Primark pojawi się w Białymstoku? Nie ma na to konkretnej odpowiedzi. Otwarcia wspomnianych sklepów zaplanowano na lata 2025/2026 i 2026/2027. "Wszystkie trzy nowe lokalizacje zostaną zaprojektowane w ten sposób, oferując szeroki wybór najnowszych trendów w modzie oraz artykułów codziennego użytku, w tym odzież, kosmetyki, produkty lifestyle’owe i wyposażenie domu" - czytamy w informacji prasowej.

- Rozwój naszej działalności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nieustannie jest dla nas kluczowym priorytetem, a my nie zamierzamy zwalniać tempa. Polska to dla nas strategiczny rynek, na którym Primark stale poszerza swoją obecność - mówi Maciej Podwojski, Head of Primark CEE.

