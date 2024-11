Ikea wreszcie w Białymstoku? Znamy plany szwedzkiego giganta branży meblarskiej

Białostoczanie marzą o sklepie IKEA zlokalizowanym w mieście albo regionie - nie ma co do tego żadnych wątpliwości. IKEA od lat króluje w internetowych sondach, w których pytamy o potrzeby mieszkańców Białegostoku. Co prawda na pierwszym miejscu jest lotnisko, ale drugie miejsce to właśnie pierwszy w regionie sklep IKEA. Mieszkańcy woj. podlaskiego, którzy są zainteresowani meblami z IKEI, a chcą je zobaczyć na własne oczy i dotknąć, muszą jeździć do sklepu IKEA zlokalizowanego na warszawskim Targówku. Z Białegostoku jest to 184 km, czyli samochodem w jedną stronę około 1 godzinę 50 minut. Daleko? Jedyna alternatywa to składanie zamówień przez stronę internetową. W stolicy Podlasia znajduje się punkt odbioru zamówień.

IKEA w Białymstoku? Odpowiedź firmy

- Region ten jest dla IKEA ważnym rynkiem i regularnie analizujemy potrzeby klientów z Białegostoku i okolic. Jeżeli wyprawa do Warszawy jest przeszkodą w zakupach, obecnie zapraszamy do robienia zakupów online i odbioru w Punkcie Odbioru Zamówień IKEA w Białymstoku przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 lub w Mobilnym Punkcie Odbioru Zamówień w Łomży – na parkingu sklepu Kaufland, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 - poinformowała nas Teresa Teleżyńska z biura prasowego IKEA.

Pierwszy sklep stacjonarny IKEA został otwarty w naszym kraju w 1990 roku na warszawskim Ursynowie. W Polsce jest obecnie 11 sklepów IKEA, m.in. w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie.

