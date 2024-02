Przyjaciel papieża zatrzymany pod Białymstokiem. Była żona zadzwoniła na policję

Do policjantów zadzwoniła rano kobieta z informacją, że były mąż dobija się do jej domu. Co więcej miał był pod wpływem narkotyków. - Policjanci zastali mężczyznę siedzącego w oplu, przed posesją kobiety. Powiedział, że przed chwilą przyjechał pod dom swojej byłej żony i chciał się z nią porozmawiać. Mężczyzna od samego początku wypowiadał się nielogicznie oraz miał słowotok. Wtrącał chaotyczne i nielogiczne zdania niedotyczące interwencji – opowiadał m.in. o tym, że zna się osobiście z prezydentem Rosji oraz papieżem - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że posiada on zatrzymane prawo jazdy za kierowanie pod wpływem środków odurzających. W trakcie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli biały proszek koloru białego oraz zielone zawiniątko. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że są to środki odurzające.

