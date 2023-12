Życzenia do wysłania

W niedzielę (17.12) na ul. Wierzbowej w Białymstoku doszło do śmiertelnego potrącenia. Do tragedii doszło około godz. 19. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni kierowca mercedesa potrącił 59-latka. Pieszy zmarł po przewiezieniu do szpitala - przekazał po wypadku Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy, ale wstępne badanie narkotesterem wykazało, że znajdował się pod wpływem środków odurzających.

W środę mł. asp. Malwina Trochimczuk z KMP w Białymstoku poinformowała, że kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem środków odurzających. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

Dwa miesiące wcześniej na ulicy Wierzbowej doszło do podobnej tragedii. Pijana kobieta wjechała na chodnik i potrąciła 62-letnią białostoczankę.

