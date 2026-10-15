Przyjaciółki zginęły w drodze do kościoła. Janina za 6 dni miała świętować urodziny

Zginęły na przejściu dla pieszych pod kościołem

Do tragedii doszło tuż po godz. 6, w kiepskich warunkach drogowych. Nad mokrą od jesiennej mżawki unosiła się mgła. Panie wybrały się do pobliskiego kościoła pod wezwaniem św Kazimierza. Msza miała zacząć się dopiero o 6:30. Były tuż obok. Nie musiały się spieszyć. Nic nie zapowiadało tragedii. Przechodziły na oznakowanym przejściu. Jedna z pań podpierała się kulą, druga trzymała nad głowami parasolkę.

Były już prawie na chodniku, gdy uderzył w nie rozpędzony Nissan Micra. Za kierownicą siedziała młoda kobieta. Jak się późnej okaże, trzeźwa.

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe. Strażacy, policjanci i ratownicy medyczni ruszyli do akcji. Niestety jedna z seniorek zmarła na miejscu. O życie drugiej przez dłuższy czas walczyli ratownicy. Reanimacja nie przyniosła jednak skutku. Ratownicy musieli się poddać. Obrażenia były zbyt rozległe.

Za kilka dni miała świętować urodziny

Trudno sobie wyobrazić rozpacz ich najbliższych. Pani Janina miała przed sobą jeszcze tyle dni, tyle planów i spotkań. Za niespełna tydzień skończyłaby 78 lat. Dla jej rodziny nadchodzące urodziny będą już zawsze przypominać o tym, co wydarzyło się na Hallera. Zamiast życzeń i rodzinnego spotkania pozostanie ból po stracie ukochanej osoby.

Za kierownicą Nissana siedziała młoda kobieta. Policja potwierdziła, że nie była pod wpływem alkoholu. Okoliczności i dokładny przebieg tragedii wyjaśniają śledczy pod nadzorem prokuratora. Przez wiele godzin na miejscu zabezpieczano ślady. Prokurator zarządził zatrzymanie kierującej pojazdem.

Ten dramat to bolesne przypomnienie, jak tragiczne mogą być skutki wypadku na drodze. Jesienią, gdy jest ciemno, mokro i mgliście, każdy uczestnik ruchu musi zachować szczególną ostrożność. Na Hallera dwie kobiety straciły życie, a ich bliscy muszą zmierzyć się z bólem, którego nie da się ukoić.

Koszmarny wypadek na przejściu dla pieszych