Od 1 grudnia dorośli turyści, seniorzy i posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się o 300 zł dofinansowania do noclegów w województwie podlaskim.

Dodatkowa, mikołajkowa edycja czeku turystycznego dysponuje 1 mln zł i pozwala na wykorzystanie środków od 2 do 31 grudnia br. na minimum dwa noclegi z rzędu.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy wygenerować cyfrowy kod i wykorzystać go w jednym z ok. 400 obiektów biorących udział w programie, który wspiera turystykę poza sezonem.

Kto może otrzymać czek turystyczny i jakie są warunki wypłaty?

Zimowy wyjazd w malownicze rejony Polski może być znacznie tańszy. Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, już 1 grudnia ruszy mikołajkowa edycja czeku turystycznego. Inicjatywa ta jest skierowana do szerokiego grona odbiorców – mogą z niej skorzystać dorośli turyści, seniorzy oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny. Co niezwykle istotne, organizatorzy wprowadzili dużą zmianę w regulaminie. W tej specjalnej odsłonie o dofinansowanie mogą ubiegać się również te osoby, które wykorzystały już bon w poprzednich naborach.

Aby otrzymać czek turystyczny o wartości 300 zł, należy spełnić konkretne warunki. Kluczowym wymogiem jest zaplanowanie podróży do województwa podlaskiego na minimum dwa następujące po sobie noclegi. Imienny, cyfrowy kod będzie generowany na dedykowanej stronie internetowej programu, a turyści będą musieli go zrealizować w okresie od 2 do 31 grudnia bieżącego roku. Wybierać można wyłącznie spośród podmiotów zarejestrowanych w specjalnej bazie – obecnie na liście znajduje się około 400 obiektów noclegowych.

Sukces programu wsparcia turystyki we wschodniej Polsce

Głównym założeniem całego przedsięwzięcia jest aktywizacja ruchu turystycznego poza tradycyjnym sezonem letnim oraz realne wsparcie lokalnych przedsiębiorców z branży hotelarskiej. Regiony we wschodniej części kraju wciąż odczuwają negatywne skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy, dlatego dodatkowe fundusze mają kluczowe znaczenie dla tamtejszej gospodarki.

Jak przypominają urzędnicy, w poprzednim naborze, który wystartował 2 listopada, pula 4,9 tysiąca czeków rozeszła się w zaledwie kilkanaście minut. Obecnie beneficjenci z tamtej tury mają czas na realizację swoich kodów do 30 listopada.

Warto przypomnieć, że program wsparcia realizowany jest od września w czterech województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz podkarpackim. Cały projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz poszczególne samorządy wojewódzkie. Każdy z wymienionych regionów otrzymał z budżetu państwa 1,5 mln zł, dokładając do puli drugie tyle ze środków własnych. Prekursorem tego rozwiązania było województwo podlaskie, które wcześniej z powodzeniem wdrażało własny, autorski bon turystyczny.