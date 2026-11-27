Mężczyzna kupił na stacji paliw blisko 20 litrów benzyny, po czym pojechał do miejscowości, w której mieszkała 18-latka. Samochód zostawił na przystanku autobusowym, a pod jej dom ruszył pieszo. Wiedząc, że dziewczyna jest w środku sama, oblał benzyną drewnianą elewację i ją podpalił.

Zdarzenie zauważyła sąsiadka, która krzykiem zaalarmowała 18-latkę. Kobieta wydostała się z budynku. Wspólnie z sąsiadką ugasiła zarzewie ognia, korzystając z wody z pobliskiego zbiornika. Potem powiadomiła służby, a mieszkańcy pilnowali, by 21-latek nie uciekł przed przyjazdem policji.

Podejrzany został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Nie potrafił jednoznacznie wyjaśnić motywów swojego działania.

- Powtarzał jedynie, że musiał to zrobić i że była to zemsta - informuje oficer prasowy KMP w Łomży.

21-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz uszkodzenia budynku mieszkalnego. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale odmówił składania wyjaśnień. Jak informuje policja, mężczyzna był już wcześniej znany łomżyńskim śledczym. Dwa tygodnie przed podpaleniem został zatrzymany w związku z posiadaniem mefedronu i marihuany. W tej sprawie również usłyszał zarzuty.

Sąd Rejonowy w Łomży zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.