QUIZ. 15 pytań, różne dziedziny. Odpowiedzi tylko w liczbach!

Witajcie! Tym razem przygotowaliśmy dla Was test, w którym odpowiedzi na pytania będą zawarte w liczbach. Jest to zatem idealny quiz dla osób z doskonałą pamięcią do dat czy rekordów. Gwarantujemy, że quiz nie będzie taki prosty, jak może wam się wydawać. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że nie ma takiej dziedziny, w której nie jesteście mistrzami. Do dzieła!