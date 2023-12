i Autor: AKPA Quiz o Batmanie

Sprawdź się!

QUIZ dla prawdziwych fanów Batmana. Co wiesz o Mrocznym Rycerzu? Dziewiąte pytanie jest nie do przejścia

Batman to jeden z najsłynniejszych superbohaterów w historii. Mroczny Rycerz w porównaniu z takim np. Supermanem czy Spider-Manem jest pozbawiony nadludzkich zdolności i jego umiejętności są rezultatem morderczego treningu. Moda na Batmana znowu wróciła, a to za sprawą filmu The Batman z Robertem Pattisonem w roli głównej. Jak dobrze znacie tego superbohatera? Rozwiąż nasz quiz. Pytamy o komiksy, filmy, animacje oraz gry wideo. Powodzenia!