i Autor: Shutterstock

same klasyki

QUIZ. Licealne lektury. Pytamy tylko o to, kto napisał daną książkę! Pamiętasz?

Wspomnień czar! Pamiętacie czasy, w których chodziliście do liceum? Mamy nadzieję, że sumiennie czytaliście wówczas lektury, które zlecały wasze polonistki. Tylko w takim przypadku macie szansę zdobyć satysfakcjonującą liczbę punktów w naszym piątkowym teście. Pytamy wyłącznie o to, kto jest autorem danej książki. Test ma 15 pytań, więc uważamy, że minimum przyzwoitości to wskazanie 8 poprawnych odpowiedzi!