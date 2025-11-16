QUIZ. Masz mózg jak superkomputer? Sprawdź się w ekstremalnym teście dla omnibusów

Zuzanna Sekuła
2025-11-16 5:21

Myślisz, że masz wiedzę ogólną tak szeroką, że mógłbyś nią obdzielić pół świata? Ten quiz to prawdziwy test twardzieli intelektualnych – zero taryfy ulgowej, tylko arcytrudne zagadnienia z różnych dziedzin. Sprawdź, czy Twoja głowa wytrzyma to wyzwanie, czy może… potrzebna będzie szybka powtórka!

Pytanie 1 z 10
Który pierwiastek chemiczny ma symbol „W”?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

