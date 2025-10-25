Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Sobotnia ortografia. Zasady pisania przez "h" i "ch". Wiedza z podstawówki
2025-10-25 5:00
Sprawdź swoją wiedzę z ortografii języka polskiego! W sobotnim quizie powracamy do podstaw i przypominamy zasady pisowni wyrazów z "h" i "ch". Pamiętasz jeszcze, kiedy stosować "h", a kiedy "ch"? Taką wiedzę przekazywano Wam już w podstawówce! Przekonaj się, czy wszystko zapamiętałeś!