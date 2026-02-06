Andrzej z Plutycz podjął ważną decyzję. To się zacznie już wkrótce

Województwo podlaskiego jak i cała Polska w ostatnich tygodniach mierzyła się z falą silnego mrozu. Ekstremalnie niska temperatura dała się we znaki Gienkowi i Andrzejowi z Plutycz. Bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie mieli problem m.in. z uruchomieniem maszyn. Być może to właśnie mrozy skłoniły Andrzeja do działania. Mężczyzna w ostatnim filmiku opublikowanym na YouTube pochwalił się, że na wiosnę rusza z kolejną inwestycją. Rolnik kupił wełnę mineralną, bo planuje ocieplić cały dom. Materiały już leżą przygotowane, ale prace ruszą dopiero wiosną. - Będziemy cały dom ocieplać, remontować. Tylko oczywiście nie zimą. Musi przyjść na to czas. Znając życie od marca pewnie wystartujemy - zapowiedział Andrzej z Plutycz.

Gienek i Andrzej z Plutycz to jedni z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów serialu dokumentalnego Rolnicy. Podlasie, emitowanego na antenie Fokus TV. Program pokazuje codzienne życie rolników z północno-wschodniej Polski, a duet ojca i syna z niewielkiej miejscowości Plutycze zdobył dużą popularność dzięki swojej autentyczności, prostemu podejściu do pracy i charakterystycznym rozmowom, które widzowie chętnie komentują w internecie. Ich gospodarstwo i rodzinne relacje stały się jednym z symboli tej produkcji.

