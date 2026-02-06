Andrzej z Plutycz podjął ważną decyzję. To się zacznie już wkrótce

Jacek Chlewicki
2026-02-06 13:12

Silne mrozy, które w ostatnich tygodniach dotknęły woj. podlaskie, dały się we znaki również bohaterom serialu „Rolnicy. Podlasie”. Zimowa aura najwyraźniej skłoniła Andrzeja do podjęcia ważnej decyzji. Rolnik ogłosił właśnie, że na wiosnę rozpocznie kolejną inwestycję.

Autor: SE

Województwo podlaskiego jak i cała Polska w ostatnich tygodniach mierzyła się z falą silnego mrozu. Ekstremalnie niska temperatura dała się we znaki Gienkowi i Andrzejowi z Plutycz. Bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie mieli problem m.in. z uruchomieniem maszyn. Być może to właśnie mrozy skłoniły Andrzeja do działania. Mężczyzna w ostatnim filmiku opublikowanym na YouTube pochwalił się, że na wiosnę rusza z kolejną inwestycją. Rolnik kupił wełnę mineralną, bo planuje ocieplić cały dom. Materiały już leżą przygotowane, ale prace ruszą dopiero wiosną. - Będziemy cały dom ocieplać, remontować. Tylko oczywiście nie zimą. Musi przyjść na to czas. Znając życie od marca pewnie wystartujemy - zapowiedział Andrzej z Plutycz.

Gienek i Andrzej z Plutycz to jedni z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów serialu dokumentalnego Rolnicy. Podlasie, emitowanego na antenie Fokus TV. Program pokazuje codzienne życie rolników z północno-wschodniej Polski, a duet ojca i syna z niewielkiej miejscowości Plutycze zdobył dużą popularność dzięki swojej autentyczności, prostemu podejściu do pracy i charakterystycznym rozmowom, które widzowie chętnie komentują w internecie. Ich gospodarstwo i rodzinne relacje stały się jednym z symboli tej produkcji.

