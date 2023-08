Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz naprawdę to zrobił! Andrzej podsumował to krótko

Quiz o bohaterach w polskich sitcomach. Sprawdź się!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Te sitcomy bawiły Polaków do łez. Pamiętasz tych bohaterów? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Na jakiej ulicy mieszkają bohaterowie sitcomu "Świat według Kiepskich"? Alternatywy Połowy Ćwiartki Dalej

Sitcom (ang. situation comedy) to rodzaj serialu komediowego, w którym dominuje tzw. humor sytuacyjny. Akcja sitcomu rozgrywa się przez większość czasu w jednym pomieszczeniu. Rodzaj tej sztuki filmowej zapoczątkowano w Stanach Zjednoczonych, jednak w Polsce również nie brakuje legendarnych już sitcomów. Niektóre powstawały na wzór zagranicznego oryginału, inne były oryginalnym pomysłem. W czasach, kiedy Internet nie był tak powszechny, miliony Polaków oglądały takie sitcomy jak "Świat według Kiepskich" ; "Miodowe lata" czy "13 posterunek". M.in. o te seriale będziemy pytać w najnowszym quizie. Jeśli doskonale znacie przygody Ferdynanda Kiepskiego, Karola Krawczyka czy lekarzy z "Daleko od noszy", bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakie dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, również zachęcamy do udziału w quizie. Dzięki ewentualnym błędom, uzupełnicie braki. Do dzieła!