Rafał O. aresztowany. Prokuratura twierdzi, że znęcał się nad synem

Mężczyźnie przedstawiono "zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego w okresie od grudnia 2022 roku do 17 maja 2023 roku nad wspólnie zamieszkującym małoletnim synem" - informuje w komunikacie prokuratura. Rafałowi O. grozi do 5 lat więzienia. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się częściowo do stawianego mu zarzutu, mianowicie do stosowania przemocy fizycznej dnia 17 maja 2023 roku - informuje Prokuratura Okręgowa w Łomży. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Czytaj też: "Nigdy nie byłam w tak strasznym miejscu". Hejt na matkę i córkę. Na rozprawie pojawili się studenci prawa

Sonda Czy reagujesz na przemoc rodziców wobec dzieci? Tak Nie