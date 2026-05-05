Ranny łabędź z Białegostoku w śmiertelnej pułapce. Ekspertka: "On może tego nie przeżyć!"

Niepokój o los łabędzia z Białegostoku

Mieszkańcy Białegostoku od kilku tygodni alarmują, że ptak nie może wzbić się w powietrze. Straż Miejska dotąd tonowała nastroje. – Podjęliśmy kilka prób odłowienia, jednak łabędź jest w dobrej kondycji. Nie zdecydowaliśmy się go odławiać, by go niepotrzebnie nie stresować – tłumaczy starszy strażnik Wojciech Perkowski.

Z taką decyzją początkowo zgodziła się dr nauk wet. Elżbieta Małyszko, specjalistka od dzikich ptaków. Jednak po analizie naszych zdjęć i informacji o zachowaniu ptaków, lekarka stawia wstrząsającą diagnozę. – Jedyna dobra wiadomość jest taka, że skrzydło nie wygląda na złamane. Moim zdaniem łabędź ucierpiał w brutalnym starciu z drugim samcem. To wynik terytorialnej walki, którą ten biedak przegrał – ocenia dr Małyszko.

"On w końcu zginie!"

Gdy ekspertka dowiedziała się, że ranny samiec wciąż jest atakowany przez gniazdującą parę, natychmiast zmieniła zdanie co do odłowu. – To sygnał alarmowy! Łabędzie są skrajnie terytorialne i na pewno nie odpuszczą intruzowi. Będą go katować bez litości. On nie może latać, więc nie ma jak odlecieć! Teren jest ogrodzony siatką, więc nie może też odejść. Jeśli nie trafi na rekonwalescencję w spokojne miejsce, w końcu zginie z wycieńczenia lub pod ciosami gniazdującej pary. – ostrzega dr Małyszko.

Sytuacja jest dramatyczna. Firma odpowiedzialna za odłów musi działać natychmiast, bo zbiornik retencyjny stał się dla rannego ptaka areną śmierci. Czy białostockie służby zdążą z pomocą, zanim agresywna para wykończy rywala?

