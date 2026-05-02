O krok od tragedii. Groźny pożar niedaleko plaży

pożar wybuchł w sobotę 2 maja ok. godz. 11:30

miejsce: Siemianówka, kanał Rudnia w pobliżu plaży

paliła się trzcina – spłonęło ok. 3 hektarów

ogień dotarł niemal do lasu, ale został zatrzymany

W sobotę 2 maja przed południem doszło do groźnego pożaru w rejonie Siemianówki (woj. podlaskie). Ogień pojawił się w pobliżu kanału Rudnia, niedaleko plaży, gdzie przebywali wypoczywający ludzie. Dzięki szybkiej reakcji służb sytuację udało się opanować zanim ogień dotarł do lasu.

Policjant zauważył dym podczas patrolu

Około godziny 11:30 policjant wspólnie z pracownikiem Polskiego Związku Wędkarskiego patrolowali okolice zbiornika Siemianówka. W pewnym momencie zauważyli unoszący się dym i ogień – paliła się trzcina w pobliżu kanału Rudnia. Funkcjonariusz natychmiast skierował się w miejsce pożaru. Jednocześnie powiadomiono dyżurnego oraz straż pożarną.

Ogień objął kilka hektarów

Do czasu przyjazdu strażaków patrol zabezpieczał teren i próbował ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Pożar był rozległy – spłonęło około 3 hektarów trzcinowisk. Najgroźniejsza sytuacja miała miejsce przy granicy lasu. Ogień zbliżył się bardzo blisko drzew, jednak udało się go zatrzymać tuż przed linią lasu.

Do akcji skierowano łącznie 8 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzili intensywne działania gaśnicze, które zakończyły się opanowaniem sytuacji. W chwili zdarzenia w rejonie plaży przebywali ludzie wypoczywający nad wodą. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.