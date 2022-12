Rekordowy mróz na polskim biegunie zimna. IMGW wydało ostrzeżenie dla Suwałk

Z ostrzeżenia IMGW-PIB wynika, że w północno-wschodniej Polsce w powiatach: suwalskim, sejneńskim i augustowskim termometry w nocy mogą wskazać lokalnie nawet -19 stopni Celsjusza. - Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami do -19°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 21 (czwartek, 15 grudnia) do godz. 12 w poniedziałek (19 grudnia). Policjanci apelują do wszystkich, aby w okresie zimowym zwracać szczególną uwagę na osoby bezdomne i potrzebujące. Mróz jest śmiertelnie niebezpieczny. W razie potrzeby wystarczy zadzwonić na telefon alarmowy 112.