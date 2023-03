Wiosenna edycja Restaurant Week odbędzie się w kilkudziesięciu polskich miastach; w sumie do akcji przyłączyło się blisko 400 restauracji. Swoje popisowe menu przygotuje 15 restauracji w Białymstoku: Atmosfera, Bona Me w Hotelu Mercure, Cechowa, Hampton by Hilton, Jedzenie i Picie, Koku Sushi Rynek, Kwestia Czasu, Lipcowy Ogród, Maho Sushi, Oranżeria w Hotelu Branicki, Regiment, Świętojańska 21, Talerz Smaku, Restauracja Forma i Zamek w Tykocinie.

- Po dwóch ostatnich rekordowych edycjach Restaurant Week, tematem tegorocznego festiwalu jest... brzmienie jedzenia - mówi Marcin Wawrzeń, Country Manager. - To będzie najbardziej "muzyczna" edycja Restaurant Week, w której goście będą odkrywać akustyczne niespodzianki dań w wiodących polskich restauracjach w Polsce i wybierać spośród ponad 2500 harmonijnych kompozycji. Warto wsłuchać się w smakowe nuty i zarezerwować jak najwięcej doświadczeń na festiwalu w prawie 400 podziwianych restauracjach w Polsce! – dodaje.

i Autor: Restaurant Week Wiosenna edycja Restaurant Week. Pyszne dania, promocyjne ceny. Rezerwacje już od 22 marca

Na gości czeka wyjątkowe menu w wersji mięsnej oraz wegetariańskiej i wegańskiej składające się z przystawki, dania głównego i deseru, które będzie dostępne w specjalnej festiwalowej cenie 69 zł. Co więcej, dzięki usłudze Klarna będzie można zapłacić za rezerwację po 30 dniach – dzięki temu goście będą mogli odkryć więcej restauracji podczas jednego festiwalu.

Restaurant Week. Jak zarezerwować miejsce?

Rezerwacji można dokonywać od 22 marca na stronie festiwalu www.restaurantweek.pl. Wybieramy liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno z dwóch menu. Każda wizyta w restauracji podczas Restaurant Week jest przewidziana na 90 minut. Co ważne, menu wybiera się podczas dokonywania rezerwacji online, dlatego marnowanie żywności w restauracjach będzie ograniczone do minimum. Dzięki współpracy z Visa goście festiwalu będą mogli skorzystać z rabatu na rezerwację za pośrednictwem programu Visa Benefit.