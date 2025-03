Rolnicy. Podlasie. Andrzej nagle wyjechał. Gienek nie chce nic powiedzieć

Suwałki płacą za miłość do psich seniorów. 1500 zł dla opiekunów

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk (42 l.) oraz jego ojciec Gienek (69 l.) wspólnie prowadzą słynne na całą Polskę gospodarstwo. Pracy - jak to na wsi - zawsze jest dużo: ziemia do obrobienia, opieka nad zwierzętami oraz nowe inwestycje w domu oraz w gospodarstwie. Zdecydowaną większość prac wykonuje Andrzej, natomiast Gienek robi tyle, na ile pozwala mu zdrowie. Pod nieobecność Andrzeja, Gienek wraz z przyjacielem Sławkiem zwanym Jastrzębiem postanowił nakarmić krowy. Najpierw jednak trzeba było przez całe podwórko przetoczyć belę siana. Dużo problemów sprawiały liczne koleiny. Następnie przyszedł czas na karmienie zwierząt. Jak zawsze było zabawnie, a momentami nerwowo. Gienek dogryzał Sławkowi, a Sławek się wściekał. - Czekaj, a nie przestraszą się ciebie krowy? - zapytał Gienek. "Ciebie to tak, bo ryło nieogolone" - odparł Jastrząb. I tak w kółko. Jednym z tematów była nieobecność Andrzeja.

- Do trzech razy sztuka, dwa razy się ciebie pytałem. Nie odpowiedziałeś. Gdzie Andrzej jest? - zapytał Sławek.

- To nie sztuka zabić kruka - powiedział Gienek.

- Ty kota ogonem nie odwracaj. Zadałem pytanie - nie odpuszczał Sławek.

- Ale koło dupojeża o, to jest sztuka - odrzekł 69-letni gospodarz z Plutycz.

- Koniec tematu. Nie masz z kim rozmawiać.

- Andrzej pojechał po prostu po swoich sprawach i na wieczór ma wrócić - odpowiedział Gienek w końcu. - A wieczór będzie dziś, będzie jutro.

Serial Rolnicy. Podlasie możecie oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.