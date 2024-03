Rolnicy. Podlasie: Andrzej Onopiuk nie dał się zaskoczyć. Teraz chce zarobić. Internauci drwią. "Za darmo bym nie chciał"

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz opublikował w internecie nowy filmik. Na nagraniu widać, jak rolnik zwozi z pola bele siana. Problemem była woda, która rozlała się po polu. Rozlewiska wyglądają ładnie z lotu ptaka, ale są ogromnym problemem dla rolnika. Na szczęście 41-latek zadziałał w sposób przemyślany. Przewidział, co się stanie. - Do kolan wody. Mam ogromny plus, że bele powywoziłem. Spodziewałem się, że tak może być - oznajmił Andrzej. Mężczyzna wsiadł do ciągnika i turem transportował bele siana na przyczepkę. W przerwie przekazał widzom ważną wiadomość. Okazuje się, że ma bele do sprzedania. - Te siano mam do sprzedania. Nie chcę dużo pieniędzy. 50 zł za sztukę. Jest ich około 50 sztuk. Bo mi jest za dużo tego siana, chce się jego pozbyć - zareklamował gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasie. Czy rolnikowi uda się zarobić? Fani są dość sceptyczni. "Masakra, te siano po deszczu to się na gnój nadaje", "50zł za przemoczony balot siana? Za darmo bym nie chciał" - komentują internauci. Przypominamy, że Andrzeja z Plutycz można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV. Opisywany filmik możecie obejrzeć poniżej.

