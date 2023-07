Rolnicy. Podlasie. Andrzej szaleje jak nigdy. Robi za dwóch. "Nie damy rady?!". Gienek nie nadąża

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk wygadała się. Teraz fani czekają na konkrety. To pierwsza taka sytuacja

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz w swoich codziennych obowiązkach zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie Gienka oraz Sławka zwanego Jastrzębiem. Tym razem panowie pomogli 40-latkowi poukładać bele siana w stodole. W pracy pomagał im również zaprzyjaźniony rolnik Marek. Panowie robili, co mogli, aby ustawić ciężkie bele na odpowiednich miejscach. - Ciężka, nie? Co, nie damy rady? Jak nie wejdzie? - dopingował Andrzej, który wziął na siebie kierowanie całą akcją. Jak widać na naszym nagraniu, rolnik bardzo się starał, aby wszystko wyszło tak jak trzeba. Ostatnia bela sprawiła pewne problemy. Ten materiał powstał w ramach naszej akcji Making of Rolnicy. Podlasie. Super Express jako jedyna redakcja w Polsce może podglądać twórców serialu podczas ich pracy. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę na kanale Fokus TV. Premierowe odcinki są emitowane o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zagrzewa do pracy. Chłopaki dali radę!