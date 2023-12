Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz znowu podpadł widzom. Dostał za darmo. Fani nie mają litości. Niewesoły początek Nowego Roku

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk już dawno przekonał się, czym jest sławna. Wraz z popularnością przyszły problemy, ale także naprawdę fajne rzeczy. 41-letni gwiazdor z Plutycz może na przykłąd liczyć na hojność swoich fanów. Mężczyzna w swoim najnowszym filmiku (wideo na dole artykułu) pochwalił się, że dostał od widzów... 4 tony marchwi. Jest to przysmak szczególnie uwielbiany przez krowy i konie. Rolnik musiał najpierw szybko przerzucić marchew do piwnicy. Szybko, bo przed nadejściem mrozów. - Cały czas rzucam, rzucam i końca nie widać. Najgorzej, że Jarka nie ma, a ja sam muszę rzucać. I dwa dni wojuję z tym - podsumował Andrzej z Plutycz. Internauci zarzucają rolnikowi, że zamiast cieszyć się z prezentu, to narzeka, że musi pracować. "Tyle ton marchwi za darmo to tylko się cieszyć, a nie narzekać", "Roboty na dwie trzy godziny, a ten jak zwykle jęczy", "Jak ktoś chce zobaczyć cztery tony zgnitej marchwi zapraszam do Plutycz... za miesiąc" - komentują złośliwie internauci.

