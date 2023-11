Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz świętuje urodziny. Brat celebryty: "To wszystko przez baby"

Żubr zginął potrącony przez wojskową ciężarówkę. To, jak żegnał go przyjaciel, rozrywa serce

Rolnicy. Podlasie. W domu i na podwórku Gienka i Andrzeja "dzieją się ogromne zmiany". I nie ma w tym grama przesady. Dom już teraz wygląda inaczej: odmalowana elewacja, nowe plastikowe okna, odświeżone podwórko i ogrodzenie. Trwa też budowa przybudówki. Ściany już stoją, a z najnowszego filmiku możemy się dowiedzieć, że zalano betonem strop. Nad przebiegiem tej skomplikowanej operacji czuwał Jarek, bo Andrzej w tym czasie pracował na polu. Główną pracę wykonywał pan Heniek, który dał się poznać widzom jako "człowiek od budowlanki". Robota poszła gładko, ale nie to jest najciekawsze w trwającym ponad 9 minut filmiku. Panowie w uszczypliwy sposób komentowali nieobecnego przy pracy Andrzeja. - To wszystko od Andrzeja zależy, żeby Andrzej się trochę kur*** zmobilizował. Żeby mu głupoty nie szli do głowy - powiedział pan Heniek. "To wszystko przez baby" - skwitował Jarek. - Ta, on i baby - odparł majster. Cały filmik możecie zobaczyć na dole. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę. Jutro, 12 listopada, o godz. 20 premiera nowego odcinka.

Andrzej Onopiuk w poniedziałek świętuje swoje urodziny. Skończył 41 lat.

