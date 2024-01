Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz ma dziewczynę? Tajemnicze słowa. "Kręci się tylko jedna myśl"

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz musi tak żyć. Jak on daje radę? Ujawniamy, co się dzieje w gospodarstwie

Rolnicy. Podlasie. Za nami kolejny odcinek uwielbianego przez widzów serialu o rolnikach z Podlasia. W niedzielnym odcinku mogliśmy zobaczyć, jak Andrzej, Gienek, Sławek i Walek naprawiają ścianę w oborzę. Dziurę zrobił byk, który bardzo chciał się przedostać do znajdującej się za ścianą krowy. Problem był przyczynkiem do dygresji na temat relacji damsko - męskich. "Tam stał byk ogromny i on wywalił całą tą ścianę" - wyjaśnił sytuację Andrzej. - U ludzi jest podobnie tak jak u zwierząt. Jak chce się kogoś poznać, to mężczyzna potrafi tysiące kilometrów przejechać za tą drugą połówką. Bo ja coś o tym wiem, u mnie też taka sytuacja jest - oznajmił Andrzej Onopiuk. - Tak samo byk. Poczuł, że coś mu może wyjść z tego i wyłamał ścianę - dodał tajemniczo rolnik. A jak poszła sama naprawa? Tradycyjnie pierwsze skrzypce grali Walek i Andrzej, a Gienek i Sławek trzymali gwoździe i młotek. Nie była to idealna współpraca, było sporo krzyku i wzajemnych docinek (spór o długość gwoździ!) choć ostatecznie udało się wykonać robotę i zabić dziurę deskami. - Między zwierzętami, a ludźmi, to kręci się tylko jedna myśl na głowie - uważa Andrzej. Serial można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

