Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz odtrąbił sukces, ale Katarzyna ma wątpliwości

Rolnicy. Podlasie, sezon 6, odcinek 25. W tym odcinku zobaczymy, jak Andrzej z Plutycz pracuje nad stworzeniem ogródka na swoim podwórku. W miejscu, gdzie było niegdyś błoto, pojawią się piękne kwiatowe kompozycje. Fachowiec w sklepie zapropuje posadzenie dalii oraz pelargonii. W pracy Andrzejowi pomagać będą Gienek, Sławek oraz Jarek, który wpadnie na pomysł, aby ze starych opon od ciągnika zrobić skalniak. - Bo te opony i tak leżą u niego niepotrzebne - powiedział Jarek. "Jest lepiej niż było" - podsumował Andrzej Onopiuk. Internauci chwalą zmiany, które zaszły na podwórku. Część osób ma jednak wątpliwości jak długo ogródek będzie w idealnym stanie. - Ogródek ładny tylko, po co te opony? Nie lepiej było skrzynkę zrobić i zaimpregnować? No ale, lepsze to niż to co było - zaproponowała internautka Kasia. W tym odcinku serialu zobaczymy również Jurka z Ciełuszek odwiedzi Maciej z Kundzicz, który pomoże hodowcy wypuścić konie na pastwisko. Premiera odcinka w najbliższą niedzielę (23 czerwca) o godz. 20 na Fokus TV.

