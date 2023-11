Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz pęka ze śmiechu. Gienek runął jak długi. "Pocą się, sapią"

Wygrana Eurojackpot. Polak już sprawdza stan konta. To będzie gruby przelew

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej udali się ciągnikiem i furmanką na pole, aby zebrać rzepę. Jedna tak mocno siedziała w ziemi, że trzeba było kilku rąk, aby wyciągnąć ją na zewnątrz. Było jak w znanym wierszyku Juliana Tuwina: "Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka! Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może." Gienek na pomoc poprosił Sławka, potem drugiego mężczyznę, a na końcu Andrzeja. Pociągnęli i bach! 41-latek nie mógł powstrzymać się ze śmiechu widząc leżącego na ziemi ojca. - Pomóc? To po co się wywracał? - śmiał się celebryta z Plutycz. Zobaczcie jak wyglądała cała ta operacja. Rolnicy wrócili z pola z furmanką załadowaną rzepą. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na Fokus TV o godz. 20

