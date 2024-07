i Autor: Artur Hojny/SE Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz chce mieć tak jak u sąsiada. Absurd goni absurd

Rolnicy z Plutycz

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz postawił tabliczkę przed posesją. Uszanują?

Rolnicy. Podlasie. Andrzej i Gienek z Plutycz przyzwyczaili widzów do tego, że do prostych rzeczy potrafią podejść w oryginalny sposób. A gdy dodamy do tego wyobraźnię Sławka zwanego Jastrzębiem to nie ma czasu na nudę. Nie inaczej było tym razem, kiedy Andrzej postanowił posiać trawę przed swoją posesją. W ruch poszła łopata do śniegu, a taczka robiła za konewkę. Musicie to zobaczyć.