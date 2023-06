Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz próbował to zrobić starym sposobem. "Ale by sadzili!"

Rolnicy. Podlasie. Jarek i Agnieszka z Bronowa będą rozpinać na słupach przewody do elektrycznego pastucha. Babcia i dzieci zajmą się natomiast malowaniem betonu na biało. Po zakończonej pracy rodzice zabiorą dzieci na puszczanie latawca. W Haćkach Michał i Olek wprowadzą zmiany w przydomowym ogródku. Wraz z Natalią panowie stworzą ścieżki ze żwirku. Tymczasem Andrzej z Plutycz będzie się przymierzał do zasiewu kukurydzy. Będzie mógł liczyć na pomoc Gienka, Jastrzębia oraz Marka. Panowie załadują na wóz worki z kukurydzą oraz nawóz. Wezmą też dawne narzędzia do robienia bruzd w ziemi. Rolnicy pojadą na pole i pokażą, jak kiedyś ręcznie zasiewano. - Ekologiczna kukurydza w Plutyczach. Ale by sadzili! Miesiąc czasu by sadzili takim sprzętem - komentował Andrzej, który korzystał ze starodawnej metody siana. Współcześnie tę pracę wykonuje zamówiony siewnik. Emisja zapowiadanego odcinka serialu Rolnicy. Podlasie w najbliższą niedzielę (18 czerwca) o godz. 20 na kanale Fokus TV. Poniżej znajduje się zwiastun 25. odcinka (5. sezon).