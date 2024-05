Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz świętował jak sołtys na otwarciu drogi. Przecięcie wstęgi, BMW i szampan

Rolnicy. Podlasie. W obejściu przed domem Andrzeja nastąpiła rewolucja. Ostatecznie (miejmy nadzieję) zniknęło błoto, a zastąpił je beton i kostka brukowa. Pojawiło się nowiutkie ogrodzenie powstrzymujące zwierzęta przed nieskrępowanym bieganiem po podwórku. Na uroczystym otwarciu "nowego" obejścia nie mogło zabraknąć Gienka, Jarka (syn Gienka i brat Andrzeja), Sławka oraz Marcina, który układał kostkę brukową. - Z podwórka jestem bardzo zadowolony. Kostka jest bardzo fajna - ocenił Gienek. Trzeba przyznać, że całe wydarzenie miało elegancką otoczkę: Andrzej przeciął wstęgę, następnie otworzył bramę, przez którą wjechało luksusowe czarne BMW. Wystrzelił korek od szampana i było dużo uśmiechu. Nic dziwnego, wszak różnica jest kolosalna między tym co było, a tym co jest. Tutaj możecie zobaczyć zdjęcia: Andrzej z Plutycz musi tak żyć. Jak on daje radę? Ujawniamy, co się dzieje w gospodarstwie. - Marcin z ekipą zrobili idealnie moje podwórko. Tak jak powinno być - podsumował Andrzej Onopiuk.

Okazuje się, że to nie koniec zmian. Andrzejowi pozostało dokończyć remont domu. - No i żeby ten bocian przyniósł - wzniósł toast Jarek. "Za wesele" - wtórował mu Marcin.

Serial Rolnicy Podlasie jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18 na FOKUS TV. Premierowe odcinki są pokazywane w niedzielę o godz. 20.