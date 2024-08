Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz szykuje się do ślubu. Zdradził plany na swoje wesele

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz wyłożył karty na stół i podał szczegóły na temat swojego wesela. - Plany są tylko jak się potoczy to nie ode mnie zależy, bo to jest duża zagadka z moim weselu. To jest daleka droga do tego - oznajmił w swoim stylu 41-letni rolnik. Jego wypowiedź nagraliśmy w trakcie naszej ostatniej wizyty w Plutyczach, kiedy obserwowaliśmy twórców serialu przy pracy nad kolejnym odcinkiem. W dalszej części wypowiedzi "celebryta z Plutycz" - jak określają go niektórzy mieszkańcy tej małej miejscowości nieopodal Bielska Podlaskiego - podkreślił, że ślub i wesele to dla niego ważne rzeczy. - Wesele jest do tego, aby połączyć dwie połówki, chłopca i dziewczynę. Żeby ten związek był do końca życia. Wiadomo, obrączki trzeba będzie kupić [...] chciałbym, żeby te obrączki do końca życia służyły. Ja bym nie zdjął na pewno - podkreślił Andrzej z Plutycz.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz przekazał sensacyjną wiadomość. Planuje wesele. "Jak się jest razem to trzeba"

Gwiazda serialu Rolnicy. Podlasie zdradził również, że raczej dość sceptycznie podchodzi do kwestii wspólnego życia dwóch osób bez ślubu. - Jak się jest razem no to trzeba wziąć ten ślub - podsumował Andrzej. Całą wypowiedź znajdziecie poniżej. Czy wobec tych wszystkich informacji można stwierdzić, że Andrzej ma już wybrankę serca? Te pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Wesele Andrzeja z Plutycz. Rolnik podał szczegóły Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rolnicy. Podlasie. Cała prawda o Andrzeju z Plutycz. Zobacz zdjęcia: