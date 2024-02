Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz wygrał w zdrapce Lotto! Od razu pojechał odebrać kasę. Podał kwotę. Jest czego zazdrościć?

Każdy, kto gra w zdrapki Lotto liczy, że to właśnie jego spotka szczęście i wysoka wygrana. Zaletą zdrapek jest to, że o wygranej dowiadujemy się od razu, po zdrapaniu wyznaczonego pola. Jak pokazują przykłady z przeszłości, niektórym ta sztuka czasami się udaje. Szczęścia w zdrapkach szukał również Andrzej Onopiuk z Plutycz. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie otrzymał od swojego brata Jarka aż 100 zdrapek (każda po 2 zł). - Zaraz zobaczymy, czy się opłaca zdrapać, czy nie, bo sam tego nie wiem. Nie mam czasu w te zdrapki się bawić, ale próbować można - zapowiedział Andrzej, zrywając folię z paczki liczącej 100 zdrapek. Nie trzymamy Was w niepewności. W zdrapkach zdarzały się wygrane po 2 zł, 4 zł, ale jeden kupon zawierał wyższą wygraną. - Panowie! 77 zł! Wooo! - cieszył się gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasie. Na koniec zabawy rolnik podliczył, ile wygrał, a wygrał... 144 zł. - 50 zł jesteśmy do tyłu, ale to nie duża strata - podsumował Andrzej z Plutycz. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

