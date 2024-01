Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zmienił zdanie. "Wina siostry". Rolnik musiał to zrobić

Kiedy rozebrać choinkę? To nie jest takie oczywiste. Co mówi tradycja?

Rolnicy. Podlasie. W ostatnim, niedzielnym odcinku serialu o rolnikach z Podlasia mogliśmy zobaczyć, jak Andrzej buduje paśnik na siano. W tym celu najpierw wybrał się z Gienkiem, Jarkiem, Sławkiem i Walkiem do lasu. Na szczęście Gienek ma "swój las". - Dużo masz tego lasu? - zapytał Gienka Walek. - Tutaj 2 hektary - odparł rolnik. Trochę trwało, zanim panowie znaleźli odpowiednie drzewo. Walek pociął drewno w swoim warsztacie. W między czasie Andrzej z Plutycz wyznał przed kamerą, dlaczego wcześniej nie zdecydował się budowę paśnika w oborze. Tłumaczył to tym, że w budynku są bardzo stare ściany, które mogą zostać uszkodzone przez zwierzęta. - Zmieniłem zdanie, bo to jest wina siostry. Siostra bardziej się tam opiekuje i powiedziała, że jej musi być paśnik - zdradził 41-letni rolnik. Następnie mogliśmy zobaczyć jak cała ekipa pracuje przy budowie paśnika. Nie obyło się bez komplikacji. Andrzej miał inną koncepcję niż Walek. - Macie szczęście, że choć jeden ma dobre oczy - chwalił się Andrzej. Trzeba podkreślić, że mimo różnicy zdań, panowie zachowywali się z klasą. - Pomału, pomału z Walkiem będziemy robić dalej różne naprawy - dodał zadowolony 41-latek. Rolnik obawiał się efektu końcowego, ale ostatecznie wyszło solidnie. Na koniec podziękował Walkowi za paśnik.

Serial Rolnicy. Podlasie można oglądać na Fokus TV w każdą niedzielę o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Tak wygląda dom Gienka i Andrzeja z Plutycz po gruntownym remoncie. Zobacz zdjcia:

