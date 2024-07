Rolnicy. Podlasie. Bogdan Kubala. Cała prawda o rolniku ze wsi Borowskie Cibory

Rolnicy. Podlasie. Bogdan Kubala ze wsi Borowskie Cibory to znany i lubiany bohater popularnego serialu o rolnikach z Podlasia. Mężczyzna prowadzi wraz z żoną Agnieszką gospodarstwo. W codziennych obowiązkach pomagają im dzieci. A mają ich aż 5: Karolina, Kinga, Michał, Krzysiek i Julia. - Oni nie chowane tak jak w mieście czy gdzie, pod kloszem. Oni normalnie, cyk jest robota czy tam co, oni przychodzą ze szkoły, rzucają teczkę idą i pomagają. Nie trzeba tam, że oni tego nie lubieją, czy nie pójdą, że śmierdzi czy tam. Oni z satysfakcją, idą i pomagają - powiedział Bogdan w jednym z pierwszym odcinków serialu. Jak obecnie wygląda praca i życie rodziny Kubali? Ostatnio pojawiliśmy się w gospodarstwie Bogdana, gdzie mogliśmy zobaczyć jak on i jego rodzina dbają o swoje konie. - To jest próba dzielności w wieku pięciu lat. Po to, aby sprawdzić jak on chodzi w zaprzęgu - wyjaśnił Bogdan. Całe nagranie jest dostępne poniżej. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie emitowany jest w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

