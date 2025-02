Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk podjęła decyzję. Ogromne emocje na Ranczu Laszki

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk słynie z miłości do zwierząt. 37-letnia właścicielka Rancza Laszki hoduje ponad 100 zwierząt. Są krowy, konie, byki, kozy, kury, króliki, kaczki, a także psy i koty. Każdy, kto interesuje się życiem rolniczki wie, że szczególne miejsce w jej sercu zajmują kozy. To z ich mleka tworzy swoje pyszne sery. Podczas naszej ostatniej wizyty w Laszkach mogliśmy zobaczyć, co nowego słychać w najsłynniejszym gospodarstwie na Podlasiu. Emilia miała ręce pełne pracy i to dosłownie. Jej kozy zaczęły bowiem rodzić. - Już dzisiaj trzecia dziewczyna pod rząd - podsumowała Emilia niedługo po narodzinach koźlątka. Niestety pojawił się problem. 37-latka podjęła decyzję, aby nakarmić koźlotko mlekiem od innej matki. Wszystko zobaczycie na naszym nagraniu.

Maleństwa mają zapewnioną dobrą i fachową opiekę, bo Emilia Korolczuk to doświadczona hodowczyni. 37-latka ukończyła biologię i rolnictwo.

Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.