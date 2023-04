Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk zaskoczyła wszystkich. "Wymyśliłam sobie, że..." W Laszkach tego nie znają

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Jastrząb, na prośbę Pauliny, będą musieli przystrzyc dla koni grzywy. Następnie panowie załadują ziarno do worków. Zapełnione zawiozą na posesję Gienka. Nie obędzie się bez problemów. Tymczasem w Bronowie Jarek i Agnieszka będą ścinać duże drzewo, co będzie kosztować sporo wysiłku. Małżeństwo potnie pień na mniejsze kawałki. Z kilku zrobi się siedziska dla dzieci. Gdy babcia wróci z wnukami, rodzina urządzi ognisko z kiełbaskami. Z kolei u Emilii Korolczuk nowe wyzwanie. Kobieta zajmie się przygotowaniem pola do uprawy warzyw. Emilka objaśni widzom metodę permakultury. Okaże się, że Laszkach jest jej pionierką. - W tym roku wymyśliłam sobie, że zacznę uprawiać warzywa - powiedziała przed kamerą Emilia Korolczuk. Poza tym kobieta wraz z Karolem i swoją mamą będzie musiała zdjąć kozie gips. O tym, jak jej pójdzie, przekonamy się oglądając 15. odcinek serialu Rolnicy. Podlasie. Emisja w Wielkanoc (9 kwietnia) o godz. 20.15. Zwiastun odcinka znajduje się pod artykułem.

