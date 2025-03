Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz "nie da rady". Zaskakująca reakcja

Rolnicy. Podlasie. Gienek Onopiuk (69 l.) zdobył serca widzów swoją szczerością, prostolinijnością i nieustępliwością w obliczu codziennych wyzwań, których w gospodarstwie nie brakuje. Jego skromny, drewniany dom i tradycyjne podejście do życia przyciągają uwagę i sprawiają, że widzowie mogą zobaczyć autentyczne życie na wsi. Najcięższe obowiązki w gospodarstwie od dawna z powodzeniem przejął jego syn Andrzej. Gienek pomaga na tyle, na ile może. Dużo uwagi zajmuje dbanie o drewno na opłał. W lutym Gienek wraz z Andrzejem, Jarkiem i przyjacielem Sławkiem wybrali się do lasu. Panowie układali pocięte drzewo na furmankę. 69-letni Gienek chodził i obserwował, co nie spodobało się Sławkowi. - Weź raz! Kurczę gówniarz młody, on nie da rady! - denerwował się Jastrząb. "Jak nie dam rady to nie dam rady" - bronił się Gienek. Trzeba jednak przyznać, że później rolnik zaczął pomagać. Cała sytuacja na nagraniu.

Czytaj też: Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz zdenerwował się na córkę. Paulina nie zmieniła zdania

Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Robota pali się w rękach. Drewna wystarczy na całą zimę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.