Miasteczko z duszą. To tutaj nakręcono komedię, którą pokochali Polacy

Supraśl leży zaledwie 16 km od Białegostoku. Dojazd jest możliwy zarówno samochodem, jak i autobusem. Z roku na rok miasteczko zyskuje na popularności wśród turystów z całej Polski – zwłaszcza tych, którzy chcą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku. Co ciekawe, to między innymi w tym mieście kręcono filmy z serii "U Pana Boga..." w reżyserii Jacka Bromskiego. Od 2001 roku Supraśl ma status uzdrowiska. To miejsce, które łączy historię, religię, sztukę i naturę. Spacerując jego ulicami, można poczuć ducha dawnego Podlasia – wielokulturowego, pełnego szacunku dla tradycji, a jednocześnie otwartego na współczesność. To idealny kierunek na długi weekend.

Choć Supraśl liczy niespełna 5 tysięcy mieszkańców, może poszczycić się wyjątkowo bogatym dziedzictwem kulturowym. Wiele z jego obiektów ma rangę zabytków o znaczeniu ponadregionalnym. Co wyróżnia Supraśl?

Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy

Pałac Buchholtzów

Kościół pw. Świętej Trójcy

Domy tkaczy i budownictwo drewniane

Uzdrowiskowy klimat i bliskość natury