Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz zdenerwował się na córkę. Paulina nie zmieniła zdania

Rolnicy. Podlasie. 69-letni Gienek występuje w serialu Rolnicy. Podlasie od pierwszego sezonu. Mężczyzna pomaga synowi w prowadzeniu gospodarstwa. Robi tyle, na ile pozwala mu zdrowie. A pracy jest dużo: ziemia do obrobienia, opieka nad zwierzętami oraz nowe inwestycje w domu oraz w gospodarstwie. Podczas naszej ostatniej wizyty w Plutyczach mogliśmy podpatrywać, jak powstają zdjęcia do nowego odcinka serialu. Andrzej Onopiuk wraz z ojcem i Sławkiem załadowali na taczkę marchew, którą następnie przewieźli do miejsca, gdzie przebywają krowy i konie. Zwierzęta były zachwycone smakołykami. W karmieniu zwierząt pomagała Paulina, która częstowała zwierzęta sianem. Jedna z krów postanowiła pobawić się belą siana. Paulina chciała ją przegonić.

- Niech się pobawi! - krzyczał z drugiego końca podwórka Gienek. "A dla mnie robota, a on się bawi" - odparła poirytowanym głosem Paulina. Sławek, który widział całą sytuację, tylko machnął ręką. Możecie to zobaczyć na naszym wideo, które wyświetla się w tym artykule.

Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.